انتحار فتاة التيك توك العراقية مروة القيسى

ألقت فتاة التيك توك العراقية مروة القيسى نفسها من مبنى مرتفع فى القرية اللبنانية فى أربيل، أمس، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فورا بعد سقوطها.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن «مروة القيسى ــ إحدى مشاهير التيك توك فى العراق ــ أقدمت على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من أعلى عمارة فى المجمع السكنى فى مدينة أربيل مما أدى إلى وفاتها على الفور».

وبينت المصادر، أن «الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا فى الحادث لكشف ملابساته، بسبب الغموض فى حالة الانتحار، مع وجود شكوك بأن يكون الحادث جنائيا، لكن وفق شهادة أهلها فإنها كانت تعانى من أزمة نفسية منذ عدة أيام».

يأتى ذلك فى وقت ظهرت فيه شقيقتها، ملاك القيسى فى مقطع فيديو مصور وهى تنعى بألم وبكاء صارخ انتحار مروة القيسى، داعية جمهور مواقع التواصل الاجتماعى إلى «تركها وشأنها دون سؤالها عن أى شىء».

واشتهرت مروة القيسى فى السنوات الأخيرة بتأدية بعض الأدوار الفنية وتقديم الرقص فضلا عن كونها «تيك توكر» ولها متابعون على مواقع السوشيال ميديا يتجاوز عددهم الأربعة ملايين مستخدم.