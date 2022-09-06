الرئيس الأوكراني: زابوريجيا على بعد خطوة من كارثة إشعاعية

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حذر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مجددا من وقوع كارثة إشعاعية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور، إن الشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية "على بعد خطوة من كارثة إشعاعية"، ملقيا باللوم على تجدد القصف الروسي.

وأضاف زيلينسكي قائلا: "مرة أخرى، للمرة الثانية بالفعل، وبسبب الاستفزاز الروسي، أصبحت محطة زابوريجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية".

ونوه زيلينسكي قائلا:"قصف أراضي المحطة يعني أن "الدولة الإرهابية" لا تهتم بما ستقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تكترث بما سيقرره المجتمع الدولي".

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة، وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت إن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة غدا الثلاثاء.