كوريا الجنوبية: إلغاء مئات الرحلات الجوية وإجلاء عشرات الأشخاص مع اقتراب الإعصار هينامنور

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، إلغاء مئات الرحلات الجوية وإجلاء أكثر من 200 شخص مع اقتراب وصول الإعصار هينامنور من المنطقة الجنوبية مع هطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 290 كيلومترا (180 ميلا) في الساعة، وهو ما يضع البلاد في حالة تأهب لأسوأ عاصفة منذ عقود .

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن البلاد ستبدأ في الشعور بالقوة الكاملة للإعصار هينامنور الذي يعد أقوى عاصفة عالمية هذا العام بحلول يوم غد الثلاثاء حيث من المتوقع أن يضرب جزيرة "جيجو" الجنوبية قبل أن يصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة "بوسان" في البر الرئيسي.

وقد أعرب مسئولون حكوميون عن قلقهم بشأن الأضرار الجسيمة المحتملة من الفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات المد الناجمة عن الإعصار الذي يأتي بعد أسابيع فقط من تعرض العاصمة سول والمناطق المجاورة لهطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة وأسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وطالب الرئيس يون سوك يول، الذي قال إنه سيبقى في مكتبه طوال الليل لمراقبة الإعصار، ببذل أقصى الجهود لمنع وقوع إصابات، كما دعا رئيس الوزراء هان دوك سو إلى بذل جهود استباقية لإجلاء السكان في المناطق المعرضة للفيضانات.

ويتوقع مسئولون أن يصاحب الإعصار هينامنور رياحا أقوى من تلك التي صاحبت الإعصار "مايمي" عام 2003 والذي خلف 117 قتيلا وكان أقوى عاصفة تضرب اليابسة في البلاد منذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 1904.

بدورها، قالت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات إلا أن المياه غمرت ما لا يقل عن 11 منزلا ومبنى في "جيجو" بينما أجبر أكثر من 200 شخص على ترك منازلهم في "بوسان" والمدن المجاورة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

من جانبهم، قال مسئولون إنه من المقرر إغلاق فصول رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في العاصمة سول وجميع المدارس في بوسان والمناطق الجنوبية المجاورة أو الانتقال إلى الحضور عبر الإنترنت يوم غد الثلاثاء تحسبا لوصول الإعصار.