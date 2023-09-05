مقتل شخصين إثر فيضانات على المناطق الساحلية البلغارية المطلة على البحر الأسود

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تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في مقتل شخصين على السواحل الجنوبية لبلغاريا المطلة على البحر الأسود.

ونقلت قناة "بي.تي.في" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، عن السلطات البلغارية القول إن ثلاثة أشخاص آخرين أصبحوا فى عداد المفقودين.

وذكرت وسائل إعلام بلغارية أن المياه غمرت العديد من الفنادق والمنازل اليوم بعد هطول أمطار متواصلة.

وأعلن المسئولون في بلدة تساريفو حالة الطوارئ بعد أن فاض نهر فيليكا على ضفافه.

وذكرت التقارير أن المياه أغرقت الطرق وغمرت السيارات، وجرفت مياه الفيضانات الجسور وأصبحت العديد من المنتجعات الساحلية معزولة.

كما غمرت مياه الفيضانات العديد من أماكن التخييم في المنطقة وجرفت السيارات وعربات الإقامة المتنقلة إلى البحر.

وتردد أنه أنه تم نقل المصطافين والزائرين إلى مناطق آمنة، وانقطع التيار الكهربائى في منتجع سينموريتس الساحلي وتم إخلاء قرية كوستي الصغيرة.

وحثت السلطات في تساريفو الأشخاص على الانتقال إلى مناطق مرتفعة كلما أمكن ذلك.