محافظ دمياط يكرم أوائل الشهادات العامة والدبلوم الفني

كرم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أوائل الشهادات العامة والدبلوم الفني، خلال احتفالية أقامتها مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم، بمدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بدمياط، في بيان الأربعاء، حرص المحافظ خلال التكريم على تهنئة أوائل الشهادات العامة، الإعدادية والثانوية العامة، والتعليم الفني، لما حققوه من جهد مشرف طوال العام الدراسي الماضي، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه بجهودهم وفخره بهذه النماذج المشرفة، معربًا عن أصدق دعواته.

ووجه المحافظ، التحية إلى أولياء الأمور، لما بذلوه من جهود كبيرة للوصول بأبنائهم إلى تلك المراكز، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية، لبناء جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، وموجها التحية إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط، على التنظيم الجيد للامتحانات، والعملية التعليمية.

من جانبه وجه محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، التحية إلى محافظ دمياط على دعمه الكبير للمنظومة التعليمية، وعمله الدؤوب لخدمة المحافظة وأبنائها، وتحقيق التنمية على أرض دمياط، ووجه التحية أيضًا إلى نائب محافظ دمياط، مؤكدًا أنها نموذج مشرف للشباب المصري، الذي يعمل من أجل خدمة الوطن، كما وجه التحية إلى جميع المتفوقين من أبناء دمياط، وأولياء الأمور على مجهوداتهم الكبيرة من أجل أبنائهم.

فيما تفقد المحافظ، ورش عمل الأنشطة الصيفية، والتي شارك خلالها الطلاب بالمدارس بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وأيضًا طلاب المدرسة الفكرية، وحرص على التواصل مع الطلاب، مشيدا بما حققوه من مشاركة قوية للمجالات البحثية لدعم ملف الابتكار والإبداع.

وثمن المحافظ، جهود جامعة دمياط لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الطلاب، مشيدًا بمستوى الأعمال الفنية والإبداع الذي قدمه الطلاب، وكذا المشاركة المتميزة للطلاب من ذوي الهمم، مؤكدًا أن مشاركتهم بهذه الورش تأتى تحقيقاً للاستراتيجية التي تستهدفها منظومة الدمج.