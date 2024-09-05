تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، بتوفير تمويل جديد لإفريقيا بقيمة 51 مليار دولار، تتضمن استثمارات صينية وقروض، ودعم 30 مشروعاً للبنية التحتية في مختلف أنحاء القارة الغنية بالموارد، كما وعد بخلق مليون فرصة عمل على الأقل، كما أشار إلى أن بلاده ستطلق مناورات عسكرية مع دول القارة الإفريقية، ودوريات مشتركة بين الصين وإفريقيا، فضلاً عن تقديم مليار يوان (نحو 140 مليون دولار) كمعونة عسكرية لدول القارة.

*منتدى التعاون الصيني - الإفريقي (فوكاك)

وفي خطاب رئيسي ألقاه خلال مراسم افتتاح قمة منتدى التعاون "الصيني - الإفريقي" (فوكاك) لعام 2024، وعد شي وفود أكثر من 50 دولة إفريقية، بأن الاقتصاد الصيني، الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار، سيعمل من جانب واحد على تحسين وصول التجارة الإفريقية إلى سوقه.

وستحدد القمة التي تعقد في بكين هذا العام، أجندة العمل لمدة 3 سنوات للعلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والقارة الأسرع نمواً في العالم.

وفي كلمته في افتتاح القمة قال شي، إن الصين مستعدة لإطلاق 30 مشروعاً للطاقة النظيفة في إفريقيا، وكذلك دعم أهداف الطاقة النووية في القارة، بما يساعد في معالجة عجز الكهرباء الذي يعيق منذ فترة طويلة تحقيق الأهداف الأوسع للتصنيع في إفريقيا.

*30 مشروعا للبنية التحتية وشبكة صينية إفريقية برية وبحرية

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بكين لتنفيذ 30 مشروعاً لربط البنية التحتية في إفريقيا، وإنشاء شبكة "صينية إفريقية" برية وبحرية، مشيراً إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والقارة الأسرع نمواً سيخلقان أهدافا مشتركة للتنمية الخضراء.

وأضاف: "نحن على استعداد للمساعدة في تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز التعاون اللوجيستي والمالي بما يعود بالنفع على التنمية عبر مختلف المناطق في إفريقيا".

وأعلن أن الصين ستقدم 360 مليار يوان (50.72 مليار دولار) كمساعدات مالية للدول الإفريقية، سيتم صرف 210 مليارات منها عبر خطوط ائتمان وما لا يقل عن 70 ملياراً في استثمارات جديدة من قبل شركات صينية، مع مبالغ أصغر للمساعدات العسكرية والمشروعات الأخرى.

*تعميق التعاون الصيني مع إفريقيا

وقال شي أمام الوفود في قمة "فوكاك" إن "الصين مستعدة لتعميق التعاون مع إفريقيا في الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والتجارة والاستثمار".

ودعا إلى "شبكة صينية إفريقية" تتميز بروابط برية وبحرية وتنمية منسقة، كما طالب الشركات الصينية بالعودة إلى القارة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليار نسمة، بعد رفع قيود فيروس كورونا التي عطلت خطط الشركات الصينية.

وفي العام الماضي، وافقت الصين على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لإفريقيا، في أول زيادة سنوية منذ عام 2016.

وتضع قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، التي تعقد هذا العام في العاصمة الصينية بكين، برنامجاً مدته 3 سنوات للصين، وكل دولة إفريقية باستثناء مملكة إسواتيني، التي تحتفظ بعلاقات مع تايوان.

وأضاف شي، أنه بالإضافة إلى 30 مشروعاً لربط البنية الأساسية، "فإن الصين مستعدة لإطلاق 30 مشروعاً للطاقة النظيفة في إفريقيا"، وعرض التعاون في مجال التكنولوجيا النووية ومعالجة عجز الطاقة الذي أدى إلى تأخير جهود التصنيع.

*مليون فرصة عمل في أفريقيا

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بكين تسعى للعمل مع إفريقيا، لتنفيذ 10 خطط عمل للشراكة، لدفع التحديث بشكل مشترك في السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أن ثلث سكان العالم يعيشون في الصين وإفريقيا، وأنه لن يكون هناك تحديث عالمي بدون تحديث الصين وإفريقيا.

وتعهد الرئيس الصيني خلال كلمته، بأن بكين ستساعد إفريقيا على خلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، مضيفاً: "سنوفر فرصة جديدة لإفريقيا لتحقيق حلمها بالتحديث، "على طريق التحديث لا يمكن ترك بلد واحد خلفه".

وأضاف: "الصين على استعداد للترويج بعمق للتعليم المهني الإفريقي في المستقبل، والبناء المشترك لكلية تكنولوجيا الهندسة"، مشيراً إلى الصين ستنشئ 500 مشروع خيري في إفريقيا.

وقال الرئيس الصيني، إن بكين ستطلق تدريبات ودوريات عسكرية مشتركة بين الصين وإفريقيا، مضيفاً: "سنقدم مليار يوان (نحو 140 مليون دولار) معونة عسكرية لإفريقيا".