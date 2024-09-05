القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تقدر بـ5 ملايين جينه في الإسكندرية والمنيا

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تقدر بـ5 ملايين جينه بالإسكندرية والمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الإسكندرية، والمنيا) اتجار عناصر إجرامية في المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم:

وضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية في الإسكندرية، وبحوزتهم (48 كيلو حشيش وزنت 48 كيلو).

وفي المنيا، ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة بنى مزار، وبحوزته (10 كيلو حشيش، وكيلو أفيون، وفرد محلي، وطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4 ملايين و840 ألف جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.