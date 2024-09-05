 وزير الخارجية السعودي ومستشارة الرئيس الفرنسي يتبادلان الرؤى حيال المستجدات في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي ومستشارة الرئيس الفرنسي يتبادلان الرؤى حيال المستجدات في غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:12 ص | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 3:12 ص

تبادل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً، مساء الأربعاء، مع مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر الرؤى حيال المستجدات في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن بن فرحان أجرى اتصالاً هاتفياً بمستشارة الرئيس الفرنسي، بحثا خلاله "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها".

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية السعودي ناقش في وقت سابق الأربعاء هاتفياً مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل التطورات على الساحة الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، وآفاق التنسيق المشترك بشأنها.


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