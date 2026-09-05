 قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها لبلدات الضفة الغربية المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها لبلدات الضفة الغربية المحتلة

رام الله - أ ش أ
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 9:43 ص | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 9:43 ص

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اقتحاماتها لمختلف بلدات الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم، بلدتي النزلة الشرقية وقفين، شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال ودورياته الراجلة جابت شوارع وأحياء البلدتين، وسط أعمال تفتيش وتمشيط، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا أثناء مروره عبر حاجز الكونتينر العسكري، شرق بيت لحم، فيما اعتدى مستوطن على ممتلكات الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق المحافظة، وفقا لمصدر أمني.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت شارع المطار والمعهد في كفر عقب، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا المجاور خلال مرورها، دون التبليغ عن إصابات، وفقا لمصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة ومخيم الأمعري، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله، وأحياء "سطح مرحبا"، و"جبل الطويل"، و"ام الشرايط" في مدينة البيرة، دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

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