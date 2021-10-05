البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن تهئنته للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء في نص البرقية: يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطرتها سواعد المصريين من خلال القوات المسلحة الباسلة ودماء أبنائها الأبرار، إذ صنعوا ملحمة وطنية شهد لها العالم، ومازال يشهد مجهودات سيادتكم وأجهزة الدولة المصرية للحفاظ على الرفعة المصرية في كافة المجالات.

وتابع قائلا، نرجو لكم ولجيشنا العظيم مزيدًا من التقدم والأعمال المجيدة في سبيل تنمية وطننا الغالي مصر.

كما قدم قداسة البابا تواضروس الثانى برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.

جاء نصها: "يسعدنا أن نهنئكم مع كل أبناء القوات المسلحة البواسل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل خالدة في الذاكرة المصرية مسطورة بحروف من نور وبدماء الأبطال الأبرار من الضباط وضباط الصف والجنود من كل أطياف الشعب بفضل عقيدة القوات المسلحة الراسخة التي حمت الوطن من الأخطار الخارجية وحفظت استقراره في أدق اللحظات التاريخية.

وتابع: نرجو لقواتنا المسلحة تحت قيادتكم مزيدًا من الانتصارات في حربها على الإرهاب، ومعركتها من أجل تنمية بلادنا العزيزة مصر.