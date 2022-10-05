ذكرت مجموعة المودعين اللبنانية، أن نائبة في البرلمان دخلت فرعاً لبنك "بيبلوس" شمالي بيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مع مجموعة من المنتسبين للجمعية للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة.

وقالت الجمعية لوكالة "رويترز"، إن سينتيا زرازير وهي نائبة برلمانية انتُخبت لأول مرة في مايو الماضي لتمثيل بيروت، دخلت البنك دون أسلحة.

وتتزايد عمليات اقتحام البنوك في لبنان من قبل مودعين في محاولات لاسترداد أموالهم التي تكون في بعض الأحيان كبيرة جدا.

واقتحم مودعون غاضبون، اثنان منهم على الأقل مسلحان، أمس الثلاثاء، أربعة بنوك تجارية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تبدو فيها المصارف غير قادرة على الاستجابة لطلبات السحب من قبل عملائها.

من بنك بيبلوس في أنطلياس حيث تطالب النائبة سينتيا زرازير بوديعتها التي تبلغ 8 آلاف و500 دولار وترفض الحصول على المبلغ على سعر صرف 8000 ليرة pic.twitter.com/4bKBDYQphY — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 5, 2022

— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 5, 2022

النائبة #سينتيا_زرازير تدخل الى أحد المصارف اللبنانية لتطالب بوديعتها.. لمتابعة البث المباشر:@farhat_muhamad1 https://t.co/8Pj9MH44lk — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2022