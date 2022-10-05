البرلمان الإيطالي الجديد يعقد أولى جلساته 13 أكتوبر



يعقد البرلمان الإيطالي المنتخب حديثا أولى جلساته يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.



وأفاد البيان بأن مجلس النواب يعتزم في جلسته الأولى انتخاب رئيس جديد له.



ويتعين أيضا أن ينتخب مجلس الشيوخ رئيسا جديدا له، لكنه لم ينشر جدول أعماله بعد.



وثارت تكهنات على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيطالية فيما يتعلق بمرشحي الرئاسة والحقائب الوزارية، عقب فوز حزب أخوة إيطاليا اليميني بقيادة جورجيا ميلوني في الانتخابات في 25 سبتمبر.



ومن المتوقع أن تصبح ميلوني رئيسة جديدة للوزراء، وظهر حزبها، ذو الجذور الفاشية، كأكبر قوة ضمن ائتلاف مع حزبي الرابطة، اليميني، و"فورزا إيتاليا" المحافظ.



وبحسب الهيكل السياسي الإيطالي، يتبع رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب الرئيس سيرجيو ماتاريلا مباشرة.



وخلال الأيام التي تعقب الجلسة البرلمانية الأولى، من المقرر أن يؤدي رئيس وزراء جديد، والوزراء، اليمين القانونية أمام الرئيس ماتاريلا.