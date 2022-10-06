وزير النفط العراقي: دول أوبك وحلفائها تحرص على تحقيق مزيد من الاستقرار

أعرب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأربعاء عن الأمل في أن يسهم اتفاق البلدان المصدرة للنفط /أوبك/ وحلفائها بشأن خفض الإنتاج بتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية ودعم أسعار النفط الخام.

وقال وزير النفط العراقي عقب حضوره إجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والإجتماع الوزاري لمجموعة /أوبك بلس/ في فيينا "إن الاجتماع الوزاري بحث التطورات والتحديات التي تواجه السوق النفطية، والآثار المترتبة على ذلك خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وعدم استقرار الأسواق النفطية"،حسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وجدد "حرص الدول المنتجة في منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب، وأن الاجتماع الوزاري يسعى ويهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والثبات على المدى البعيد على المكاسب التي حققتها مجموعة /أوبك بلس/ في الوصول إلى استقرار وتوازن أسواق النفط والمحافظة عليه، الأمر الذي إنعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المنتجة ومنها العراق".

وذكر وزير النفط العراقي أن" قرار خفض الإنتاج جاء منسجماً مع السياسة الحكيمة التي انتهجتها دول /أوبك بلس/ خلال السنوات الماضية والمتمثلة في الاستباقية في الإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات السوق النفطية".

وأوضح أن" الاجتماع الوزاري لـ/أوبك بلس/ قرر خفض الإنتاج الإجمالي بمعدل مليوني برميل في اليوم، بمساهمة جميع الدول المنتجة في أوبك بلاس، وبحسب مستويات الإنتاج المطلوبة لكل منها اعتباراً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل"و القرار يهدف إلى حماية أسواق النفط من الآثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية".

وقال وزير النفط العراقي أن "العراق يهدف للمحافظة على مستوى إنتاجه المرجعي الذي حدد بإتفاق الدول الأعضاء في شهر تموز/يوليو 2021 وأن صادرات العراق النفطية لن تتأثر بهذا الخفض نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي، وبما ينسجم مع قرار خفض الإنتاج حفاظاً على القدرات التصديرية الحالية ونأمل أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية، و للإقتصاد الوطني".