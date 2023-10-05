جيش سنغافورة يجري تدريبات مع مشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا

من المقرر أن تقضي القوات المسلحة السنغافورية أسبوعين تقريبا في إجراء تدريبات مع قوات مشاة البحرية الأمريكية؛ لتعزيز قدرتهما على العمل معا في منطقة المحيط الهندي والهادئ، حيث يتنامى التوتر هناك بسبب التهديد الصيني بغزو تايوان.

ويجري التدريب في معسكر بيندلتون في كاليفورنيا الجنوبية، الذي سوف يشمل محاكاة لحرب، في إطار تدريبات فاليانت مارك السنوية التي تجري بين البلدين، وتبدأ التدريبات بعد غد السبت.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وسنغافورة ليستا حليفين عسكريين رسميين، وأجرت البحرية السنغافورية في وقت سابق من العام الجاري تدريبات مع سفن حربية صينية في بحر الصين الجنوبي.

ولكن تتمتع الولايات المتحدة بشراكة طويلة مع سنغافورة، التي تضم منشأة لوجيستية أمريكية تستخدمها البحرية الأمريكية لإعادة إمداد وإصلاح السفن، ويخدم المركز بانتظام السفن الحربية من سان دييجو.

يشار إلى أن سنغافورة مهمة استراتيجيا للولايات المتحدة نظرا لقربها جغرافيا من الصين.

وقالت إدارة جو بايدن، إنها سوف تدافع عن تايوان في حال تعرضت لغزو صيني، كما أكدت الولايات المتحدة، أنها لن تسمح للصين بالسيطرة على الطرق التجارية الدولية في بحر الصين الجنوبي.