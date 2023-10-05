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مصدر بالأهلي يكشف للشروق أسباب مشادة الشحات وقمصان خلال مباراة إنبي

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 12:43 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 12:43 ص

كشف مصدر بالأهلي عن سبب المشادة التى نشبت بين سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق خلال مباراة إنبي فى كأس مصر 
وقال المصدر فى تصريحات خاصة للشروق : أن سبب مشادة بسبب تعنيف «قمصان» لحسين الشحات أثناء خروجه من الملعب ودخوله في حالة من الشد والجذب مع لاعبي إنبي وكذلك حكم المباراة ، الأمر الذي كاد أن يكلفه الطرد، خاصة وأن كان قد حصل إنذارا ، وهو ماأثار استياء اللاعب مؤكدا أنه لم يفعل شيئا .
وتدخل خالد بيبو مدير الكرة سريعا وقام باحتواء الأمر.
وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف نهائي كأس مصر  ليتأهل الفريق للمباراة النهائية منتظرا الزمالك وبيراميدز.


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