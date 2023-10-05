مصدر بالأهلي يكشف للشروق أسباب مشادة الشحات وقمصان خلال مباراة إنبي

كشف مصدر بالأهلي عن سبب المشادة التى نشبت بين سامي قمصان المدرب المساعد بالأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق خلال مباراة إنبي فى كأس مصر

وقال المصدر فى تصريحات خاصة للشروق : أن سبب مشادة بسبب تعنيف «قمصان» لحسين الشحات أثناء خروجه من الملعب ودخوله في حالة من الشد والجذب مع لاعبي إنبي وكذلك حكم المباراة ، الأمر الذي كاد أن يكلفه الطرد، خاصة وأن كان قد حصل إنذارا ، وهو ماأثار استياء اللاعب مؤكدا أنه لم يفعل شيئا .

وتدخل خالد بيبو مدير الكرة سريعا وقام باحتواء الأمر.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف نهائي كأس مصر ليتأهل الفريق للمباراة النهائية منتظرا الزمالك وبيراميدز.