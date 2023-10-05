تعلن الأكاديمية السويدية، فى ستوكهولم، اليوم الخميس، الخامس من أكتوبر، اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2023.

وكانت قد فازت الكاتبة الفرنسية آني إيرنو بجائزة الآداب لعام 2022، وباتت إيرنو المرأة السابعة عشرة التي تحصل عليها من أصل ما مجموعة 119 فائزا بفئة الآداب منذ منح جائزة نوبل الأولى عام 1901.

ويحصل الفائز بجائزة نوبل على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرة.

ويتواجد على قوائم المرشحين لجائزة نوبل، عدة أسماء عالمية، برزت في مجال الأدب والثقافة في العالم، وكانت لهم العديد من الأعمال المؤثرة، منهم: سلمان رشدى، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج، جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، هاروكي موراكامي، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، مارجريت أتوود، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، ويتواجد من الأسماء العربية الكاتب الصومالى الكبير نور الدين فرح.

وجدير بالذكر أن من الشروط العامة للحصول على الجائزة، أنها لا تمنح الجائزة بعد الوفاة، ومع ذلك، إذا حصل شخص على جائزة وتوفى قبل استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له كما لا يتم تقاسم الجائزة بين أكثر من ثلاثة أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص، ولا يتم الإعلان عن المرشحين السابقين الذين لم يتم اختيارهم لنيل الجائزة إلا بعد مرور خمسين عاما من تاريخ ترشحهم.