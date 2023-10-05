مرموش يسجل ثاني أهدافه الأوروبية مع فرانكفورت

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سجل عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني ومهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، هدف التعادل لفريقه أمام باوك سالونيكا، في مباراة الفريقين لحساب منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

آينتراخت يواجه مستضيفه باوك اليوناني مساء اليوم، الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل مرموش هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 68 بعدما قطع الكرة من مدافع باوك وينفرد ويسجل هدف التعادل لفريقه، وكان باوك تقدم في الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق أندريا زيفكوفيتش.

مرموش سجل أول أهدافه الأوروبية في فوز آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1 على أبردين الأسكتلندي في أولى جولات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي.