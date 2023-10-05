ضبط 7023 لتر عصائر ومشروبات ومياه معبأة منتهية الصلاحية في دمياط

شن رجال مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بدمياط، حملة للرقابة على الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، حيث نفذ فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية حملات مرور مفاجئة.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملة استهدفت 951 منشأة، تزامنا مع بدء العام الدراسي في جميع مراكز محافظة دمياط، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوي مراقب عام الأغذية، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، عن إعدام 3.778 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 7023 لتر عصائر ومشروبات ومياه معبأة منتهية الصلاحية، وتم إعدام 1279 لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية، وتم سحب 127عينة متنوعة للفحص لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيما أسفرت الحملة أيضًا عن الكشف على 592 منشأة تدار بدون ترخيص، و59 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير1307 محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

وأكد استمرار حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتج غذائي آمن لكل مواطن في المحافظة، ومحاربة كل صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها، معلنًا ضرورة تكثيف حملات المرور على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك، وذلك بمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.