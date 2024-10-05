قال الفنان اللبناني وائل جسار، إنّ الدعم المقدم من قِبل مصر إلى بلاده ولمختلف الدول العربية ليس بالأمر الجديد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت: «مصر دائمًا تقف بجانب لبنان، ومصر بلد عظيمة بلد بتحس بوجع الناس.. وهي تشعر الآن بوجع الشعب اللبناني».

وعبَّر عن تشرفه بكونه مواطن لبناني، قائلا: «لبنان الآن موجوع، وأنا حاليًا في لبنان.. بسمع الضرب جنبي بشكل مُخيف، إحنا بعيد شوية عن الضرب لكن دائمًا نسمعه وما بنام الليل».

وشدد على أن لبنان يعيش حاليا في حالة رعب، كما أن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية لا سيما مع قرب حلول فصل الشتاء.

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا على الشعب اللبناني، لكنه يثق في أن لبنان سينتصر في النهاية.