مستشار رئيس الإمارات: يجب إنهاء معاناة غزة والبحث عن سلام دائم

قال أنور قرقاش مستشار رئيس دولة الإمارات للشئون الدبلوماسية، إن أنظار العالم تتجه نحو غزة في ظل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وكتب قرقاش في تغريدة على منصة إكس: «كل الأنظار تتجه اليوم إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمرة».

وأضاف: «كعهدها، ستضطلع الإمارات بدورها السياسي والإنساني الفاعل والمسئول في هذه المرحلة الدقيقة، دعمًا لاستقرار المنطقة وأمنها».

وتأتي تصريحات قرقاش في وقت تتكثف فيه المشاورات الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق شامل يضع حدًا للحرب المستمرة منذ أشهر، وسط جهود عربية متواصلة لإعادة إطلاق مسار السلام.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة ستستضيف، الاثنين، وفدين من إسرائيل وحركة حماس لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تنفيذ عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت أن الجهود المصرية المتواصلة، تأتي بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.