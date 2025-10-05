ترامب ينشر صورة لمظاهرات في تل أبيب تدعو نتنياهو لإتمام صفقة غزة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، صورة جوية لمظاهرت ضخمة في تل أبيب تدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإتمام صفقة غزة، وإعادة المحتجزين، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي على نتنياهو لقبول خطته لإنهاء الحرب.

وتظهر في الصورة التي نشرها ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال، عبارة: "إما الآن، أو لن يحدث أبداً"، في لافتة ضخمة رفعها المتظاهرون بميدان المحتجزين في تل أبيب.

وأعلن ترامب السبت، موافقة إسرائيل على "خط انسحاب أولي" من غزة، عُرض على حركة "حماس"، موضحاً أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور تأكيد الحركة، لتبدأ مباشرة عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"، إنه "بعد المفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي عرضناه وشاركناه مع حركة حماس".

وأضاف: "عندما تؤكد حماس، سيكون وقف إطلاق النار سارياً على الفور، وستبدأ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من إنهاء هذه الكارثة المستمرة منذ 3000 عام".

وقال ترامب، لموقع "أكسيوس" الأمريكي، السبت، إن نتنياهو "تمادى" في الحرب على قطاع غزة، معتبراً أن ذلك أدى إلى فقدان إسرائيل الكثير من الدعم العالمي، وتسبب في عزلة دولية لتل أبيب.

وذكر الموقع أن ترامب تعهد بالدفع لإنجاز اتفاق السلام في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أنه أبلغ نتنياهو بأنه لا بديل عن الموافقة على اتفاق سلام في القطاع، لافتاً إلى أن "اتفاق السلام في غزة بات قريباً جداً".