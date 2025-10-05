مظاهرات في مدن تركية تضامنا مع فلسطين وأسطول الصمود

شهدت عدة ولايات تركية، الأحد، فعاليات دعمًا لفلسطين ومنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والهجوم على أسطول الصمود العالمي.

وأعرب العديد من الأتراك في ولاية إزمير (غرب) عن تضامنهم مع أسطول الصمود العالمي بعد الهجوم الإسرائيلي عليه، وذلك عبر الخروج بسفن وقوارب في مياه البحر عليها أعلام فلسطين وتركيا.

الفعالية دعت إليها منصة دعم فلسطين، حيث اتجهت السفن إلى أمام ميدان الجمهورية في المدينة.

وتجمع أعضاء منبر منظمات المجتمع المدني في إزمير في الميدان حاملين أعلام تركيا وفلسطين، وأبدوا دعمهم للقوارب.

وفي ولاية ألازيغ (شرق)، احتشد عدد كبير من المواطنين أمام جامع "عزت باشا"، بدعوة من منبر الأقصى وبعض المنظمات المدنية، وساروا نحو ميدان الجمهورية وهم يحملون أعلام فلسطين ولافتات داعمة لغزة.

وردد المشاركون هتافات مناهضة لإسرائيل، إضافة إلى ترديد التكبيرات بين الفينة والأخرى.

أمّا في ولاية قيصري (وسط)، نظمت شركة الرياضة لدى بلدية المدينة بالتعاون مع منبر التضامن مع فلسطين فعالية في ميدان الجمهورية بالمدينة، شهدت مشاركة 500 دراجة هواية، للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين وأسطول الصمود.

وفي ولاية وان (شرق)، تجمع سكان من المدينة في قوارب وزوارق داخل بحيرة وان رافعين أعلام تركيا وفلسطين.

كما شهدت ولايات أوردو وبايبورت ودوزجة وأدرنة وأرضروم وسيرت مظاهرات مشابهة.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم، الجمعة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.