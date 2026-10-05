افتتاح معرضي «إيقاعات بصرية شرقية» و«سفر الروح» بجاليري ضي الزمالك

شهد جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء الأحد، افتتاح معرضي "إيقاعات بصرية شرقية" للفنانة سوسن أبو النجا، و "سفر الروح" للفنانة ماجدة علي.

حضر الافتتاح الكاتب الصحفي الكبير محمد سلماوي، وكبار الفنانين التشكيليين، نازلي مدكور و رضا عبدالسلام و سامي البلشي و حكيم جماعين و محمد الصبان ووليد عبيد ونبيل شخاذه وعمر الفيومي وعادل كبيدة و مجدي عبدالعزيز وأسامة ناشد وعاطف الشافعي و أدهم شاكر ورضا خليل وفتحي على و حسن غانم و آلاء نجم وسعدني السلاموني وعاصم عبد الفتاح ومحمد عبدالمنعم.

وتتاح أعمال المعرضين التشكيليين للجمهور يوميا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، لمدة أسبوعين.

إيقاعات بصرية شرقية



يحمل معرض سوسن أبو النجا عنوان "إيقاعات بصرية شرقية"، وتعود به الفنانة للساحة التشكيلية عبر قاعات جاليري ضي الزمالك.

سوسن محمد محمد أبو النجا، فنانة تشكيلية مصرية، يقول عنها الفنان الدكتور رضا عبدالسلام، إنها كثفت جهدها خلال سنوات لتنتج عددا كبيرا من الرسوم واللوحات التصويرية التى تميز تجربتها وشخصيتها الفنية، سواء ما كان منها منفذ بتقنية الفحم الجاف، والأويل باستيل ، أو الألوان الزيتية أو حتى البويات الملونة السائلة، لتكتسب بدورها كل هذا التكيف والتناغم فى التفاصيل الصغيرة ، والألق اللونى المْبهج ، والزخم الجمالى ، وصدق التعبير.

ويؤكد عبدالسلام، أن سوسن أبو النجا حددت هدفها الفنى المتمثل فى المناطق الشعبية ، والآثار الإسلامية ، وقصص الخيال والأحلام العالقة بذاكرتها ووجدانها كمرجعيات بصرية وجمالية ، تحرك فيها نبض الإحساس و المشاعر الجياشة وطاقة التعبير الكامنة وشغفها المارق على النقل و المحاكاة، من أجل صوغ توليفة بنائية تجمع بين الواقع ، و الخيال ، والسرد المطرز بالحرف والكلمة لتكون النتيجة تلك الصياغة المنمطة، المنسوجة بحذق وصبر وطول البال.

معرض الفنانة ماجدة علي "سفر الروح"

أما معرض "سفر الروح"، ففيه تبدع الفنانة ماجدة علي لتبعث برسالة تشكيلية ذاتية، إلى الجمهور مفادها أن الروح تسافر أثناء النوم، تجوب أماكن مألوفة، وأماكن غير معروفة، وتلتقي بأرواح فارقت الحياة أو على قيد الحياة، تلتقي بالأغراب والمقربين، وتعود إلى حياة الواقع بعد صحوها، محملة بحكايات وصور تملأ وجدان الفنانة، محاولة محاكاتها بالتصوير.



ويصف الفنان طه القرني معرض ماجدة علي بأنه "عمل نوعي ومختلف جداً"، يعطي إشارة قوية لإعادة قراءة العمل التشكيلى برؤية جديدة و"موتيفة" مغايرة، وهو أمر يرى أن الحركة التشكيلية المصرية تفتقده قليلاً في الآونة الأخيرة.

فالحالة الفنية التي خلقتها ماجدة علي أوجدت متغيراً بصرياً كبيراً استطاعت من خلاله بناء مفردات وتكوينات مبتكرة.

كما يؤكد المعرض أن الفنانة ماجدة علي تمتلك إمكانيات عالية ومتنوعة تؤهلها لتقديم تجارب أكثر اختلافاً في معارضها المستقبلية.