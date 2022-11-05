زعيم الكتلة البرلمانية لحزب شولتس: أوكرانيا أدرجتني على قائمة الإرهاب

صرح رولف موتسينيش، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أدرجت اسمه منذ شهور على "قائمة للإرهاب".

وخلال المؤتمر النقاشي للحزب الاشتراكي، قال موتسينيش في برلين اليوم السبت: "لقد انزعجت لأن الحكومة الأوكرانية وضعتني على قائمة للإرهاب، بدعوى أنني أسعى من أجل وقف إطلاق النار أو من أجل إمكانية المضي قدما في خطوات دبلوماسية أخرى عن طريق وقف إطلاق النار محليا".

وأضاف موتسينيش أنه تلقى تهديدات أيضا لهذا السبب بناء على الإدراج ضمن قائمة للإرهاب تابعة للحكومة الأوكرانية، فقد تلقيت تهديدات ثانوية بالقتل إذا جاز التعبير. وليس من السهل التعامل مع مثل هذا الأمر بالتحديد.

وحسب تقارير إعلامية، كان مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن الوطني الأوكراني للأمن والدفاع، نشر على الإنترنت في يوليو الماضي قائمة تضم 75 شخصية بينها اسم موتسينيش.

واتهم المجلس هذه الشخصيات بالإعداد "لروايات" تتوافق مع الدعاية الروسية، وكانت هناك إشارة إلى جانب اسم موتسينيش تقول إنه يعمل من أجل وقف إطلاق النار.

ولم يعد من الممكن حاليا الوصول إلى هذه الصفحة على الإنترنت.

وعلق موتسينيش قائلا إنه إذا كان السعي من أجل وقف لإطلاق النار معيارا لمثل هذه القائمة فإنه يجب في هذه الحالة إدراج اسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عليها أيضا.

وشكا موتسينيش مما أسماه "تمييزا" ضد هؤلاء الذي يعملون مثله من أجل الدبلوماسية فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا.