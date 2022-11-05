الأردن والإمارات يستعرضان سبل تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية

استعرض الأردن والإمارات سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، والقضايا العربية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في أبوظبي اليوم السبت.



وشدد الوزيران على ضرورة الاستمرار في العمل المؤسساتي الممنهج لتطوير التعاون في مختلف المجالات وبما يعكس توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.



واستعرض الصفدي والشيخ عبدالله بن زايد التقدم في المشاريع المشتركة وبرامج التعاون التي اعتمدها البلدان الشقيقان.



كما بحث الوزيران القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية، وأكدا استمرار التعاون والتنسيق إزاءها؛ بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية، ويعزز العمل العربي المشترك، ويسهم في حل الأزمات الإقليمية.



وثمّن الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية.