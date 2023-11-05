خارجية فلسطين تدين تصريحات وزير إسرائيلي عن إلقاء قنبلة نووية على غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات العنصرية الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.

واعتبرت الوزارة، التصريحات إعلانا صريحا وإقرارا واضحا بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وتحديدا المذابح التي تُرتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، كما أنها تعتبر انعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها اركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها.

كما تعتبر الوزارة هذه الدعوة صفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وأكدت أن دعوات الوزير إلياهو هي امتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مضيفة: "تصريحات الوزير الفاشي إلياهو تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما، وأطنان القنابل والمتفجرات، التي تُسقطها يوميا على رؤوس العائلات الآمنة داخل منازلها".

وفي وقت سابق، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن «أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة».

وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: «هذا أحد الخيارات».

واستطرد: «لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة»، بحسب تعبيره.

وينتمي إلياهو إلى حزب «القوة اليهودية»، الذي ينتمي إليه أيضا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات واحتلال أراضي القطاع.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات وزير التراث، قائلا إن كلامه «منفصل عن الواقع».

من جهته، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هجوما حادا على إلياهو، قائلا إن تصريحه «صادم ومجنون وصدر عن وزير غير مسئول».

وتابع: «وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر، وعلى نتنياهو إقالة وزير التراث».