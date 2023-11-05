انتخاب زعيم جديد لحزب الشعب التركي بعد خسارته انتخابات مايو

اضطر زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، إلى التنحي اليوم الأحد، بعدما انتخب حزبه الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، رئيسا جديدا للحزب، عقب الهزيمة التي منى بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو الماضي.

وأيد مندوبو الحزب أوزيل/ 49 عاما/ متقدما على كليتشدار أوغلو /74 عاما/ والذي تولى قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي طوال الـ 13 عاما الماضية.

وعلى الرغم من تشكيل تحالف عريض لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو الماضي، عجز كليتشدار أوغلو عن أن يقود المعارضة نحو الفوز.

وفي الانتخابات الرئاسية، خسر جولة الإعادة بعد ذلك بأسبوعين لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري المخضرم للانتقاد لرفضه تقديم الاستقالة، مع تزايد الفوضى داخل حزبه.

ويدعو أوزيل، وهو حليف سياسي لعمدة اسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو، إلى إجراء إصلاحات بالحزب، الأقدم في تركيا.

ويهدف الحزب إلى الدفاع عن المراكز البلدية المهمة التي يسيطر عليها في إسطنبول وأنقرة في الانتخابات البلدية المقررة مطلع العام المقبل.

وشغل أوزيل، وهو صيدلي، رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب من قبل. وهو من محافظة مانيسا غربي البلاد، ومتزوج وله ابنة.