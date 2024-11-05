كتائب القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية راجلة من المسافة صفر وتقتل جميع أفرادها

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة من المسافة صفر والإجهاز على جميع أفرادها.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «عناصرها تمكنوا أمس، من الإجهاز على قوة صهيونية راجلة قوامها 5 جنود من المسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمال غزة».

وأشارت في بيان آخر، إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» قرب مستشفى اليمن السعيد وسط معسكر جباليا شمال القطاع.

وأمس الاثنين، بثت القسام مشاهد من استهداف مقاتليها دبابة وجنودا إسرائيليين بعبوة ناسفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد هروب 4 جنود من قوات الاحتلال إلى الآليات، بعد استهداف مقاتلي القسام قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة «تي بي جي» المضادة للتحصينات.

وفجّر مقاتلو القسام عبوة شديدة الانفجار عقب وصول الجنود الإسرائيليين الأربعة إلى دبابة «ميركافا» للاحتماء بها في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

وعلت التكبيرات بعد استهداف الجنود والدبابة، وفق الفيديو الذي يعود إلى الثاني من نوفمبر الجاري.