 شهيدا في قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيدا في قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال غزة


نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 5:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 5:45 ص

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية، استشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى عدد من المفقودين، إثر استهداف طيران الاحتلال منزلين في شارع الحطبية بحي الصديقين في بلدة بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43374 مواطنا، وإصابة 102261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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