ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا إلى 25 شهيدا بينهم 13 طفلا

ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 25 شهيدا.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، بارتفاع حصيلة شهداء قصف منزل يعود لعائلة المصري إلى 25 شهيدا، بينهم 13 طفلا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,374 مواطنا، وإصابة 102,261 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف، والدفاع المدني الوصول إليهم.