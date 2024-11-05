إيران تعلن وصول القمرين الصناعيين هدهد وكوثر إلى مدار الأرض بنجاح

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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» وصول القمرين الصناعيين «هدهد» و«كوثر»، اللذين أطلقا فجر اليوم، بنجاح إلى مدار خارجي يبعد 500 كلم عن الأرض.

وأُطلق القمران في وقت سابق، من قاعدة الإطلاق فوستوتشني الروسية، بواسطة ناقل الأقمار الصناعية سويوز، إلى مدارهما خارج الأرض؛ كأول أقمار صناعية للقطاع الخاص الإيراني.

والقمر الصناعي «كوثر»، يبلغ وزنه 30 كيلوجراما ويقدر عمره المداري بأكثر من 3 سنوات، وهو مزود بكاميرات في طيف NIR وRGB، ويعد أول قمر صناعي إيراني يبلغ متوسط دقة عرضه 3.45 متر GSD (مسافة أخذ العينات الأرضية)، وبما يعني أنه القمر الصناعي الأكثر تقدمًا حتى عام 2021 في إيران.

ويعتبر «كوثر» مناسبا للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، ويصل مدى صوره الملونة إلى 15 كيلومترا، ومعدل التصوير 6 إطارات في الثانية، ويبلغ معدل أعمار أعضاء فريق بناء هذا القمر 26 عاما.

أما «الهدهد»، فهو قمر صناعي بمعيار الأقمار الصناعية المكعبة، ومهمته إنشاء منصة مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت، في مجالات الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.

ويبلغ وزن هذا القمر الصناعي 4 كيلوجرامات، وارتفاعه المداري 500 كيلومتر، كما يبلغ عمره المداري أربع سنوات، ويستخدم للأغراض الزراعية ورسم الخرائط.