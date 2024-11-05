جهاد جريشة: عصام عبدالفتاح دمر التحكيم

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن إبراهيم نور الدين المدير الفني للتحكيم، خانه التعبير في تحويله للتحقيق.

أضاف جريشة في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار":"ما قلته أنني حال وجودي في التحكيم، سأعيد تشكيل كل اللجان، ولن أتحدث مع عضو لجنة أنا حديثي مع رئيس الاتحاد أو رئيس اللجنة".

تابع:" عصام عبدالفتاح اتهم تصريحي بعدم الاحترام، ولكن في الحقيقة أنه أثناء توليه رئاسة اللجنة هو من دمر التحكيم وكان سبب في وجود الحكام الأجانب".

أشار:" ليس لدي أي مشاكل مع إبراهيم نور الدين أو عصام عبدالفتاح، والسؤال هو ما هي المشكلة معهم، وإبراهيم نور الدين دعاني لزيارة تدريب الحكام مؤخرًا، وكان عليهم سماع حديثي قبل اتهامي وانتظر منهم الاعتذار".

أكد:" لا أطمع في التواجد بمجلس الاتحاد أو لجنة الحكام، وأستمتع بالتحليل، ولا أسعى لأي شئ، وفي الأغلب سأكون متواجدا في إحدى قوائم انتخابات اتحاد الكرة، بسبب رغبتي في تحقيق ذلك".

أتم:" ما حدث في الجولة الأولى يؤكد أنه علينا تغيير منظومة التحكيم بالكامل، وأتمنى وجود رئيس لجنة حكام مصري مع وجود مطور أجنبي وليس رئيس أجنبي".