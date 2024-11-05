ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أمضى الساعات الأولى من يوم الانتخابات في ميشيجان، حيث أنهى تجمعا انتخابياً في وقت متأخر بمدينة جراند رابيدز.

وبحسب الوكالة الأمريكية، يخطط المرشح الجمهوري لقضاء اليوم في فلوريدا، حيث من المتوقع أن يدلي بصوته شخصياً – بالرغم من قوله في وقت سابق إنه سيصوت مبكراً.

ومن المقرر أن يعقد حفل مراقبة الحملة الانتخابية في بالم بيتش، مساء الثلاثاء.

في المقابل، من المقرر أن تحضر منافسته الديمقراطية على الرئاسة كامالا هاريس حفلاً مسائياً في جامعة هوارد بواشنطن، وهي الجامعة حيث تخرجت بشهادة في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1986، وكانت عضواً نشطاً في الرابطة النسائية ألفا كابا ألفا.

وبخلاف الجامعة، ليس لديها جدول معلن عنه ليوم الانتخابات. ويوم الأحد، قالت إنها قامت بتعبئة بطاقة الاقتراع الخاصة بها عبر البريد.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن بعض الأفراد أبلغوا هذا الصباح عن وجود تأخيرات ومشاكل في مراكز الاقتراع، مثل عدم قبول الآلات للبطاقات وتعطل الأنظمة.

وفي مقاطعة واين بولاية أوهايو، أعلنت لجنة انتخابات محلية، صباح الثلاثاء، أنهم واجهوا أعطال في المعدات مركز اقتراع كيدرون المجتمعي، لكن المسئولين في المقاطعة أفادوا بعد ذلك بحل الأعطال، وعودة العمل بمركز الاقتراع.