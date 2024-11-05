سي إن إن: تهديدات القنابل في جورجيا مصدرها روسيا

قال وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبرجر إن التهديدات "غير الموثوقة" بشأن القنابل في موقعين للاقتراع مصدرها روسيا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أكد رافنسبرجر أن التهديدات "غير الموثوقة" بوجود قنابل في مركزين للاقتراع في مقاطعة فولتن مصدرها روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، جرى إخلاء موقعين للاقتراع مؤقتا في فولتن بعدما تلقيا تهديدات مزيفة بوجود قنابل، بحسب ما قاله مسئولو انتخابات في المقاطعة، مشيرين إلى أن التهديدات استهدفت خمس مراكز اقتراع في المجمل.

وقال رافنسبرجر للصحفيين إن التهديدات مصدرها روسيا، لكن دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئولين محليين قولهم إن تهديدات غير موثوقة عرقلت التصويت بمركزي اقتراع في جورجيا، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم سيسعون للحصول على أمر محكمة لتمديد ساعات التصويت.

وقالت نادين ويليامز مدير الانتخابات والتسجيل في مقاطعة فولتن، إنه تم الإبلاغ عن تهديدات غير موثوقة بشأن قنابل، الأمر الذي أدى إلى إخلاء مؤقت لموقعين في المقاطعة لنحو 30 دقيقة.

وأصافت: "لحسن الحظ عاد الموقعان للعمل مجددا وجميع مواقع التصويت آمنة مع وجود أمني نشط".

وأشارت إلى أن مسئولي المقاطعة يسعون للحصول على أمر محكمة لإبقاء الموقعين مفتوحين حتى وقت متأخر قليلاً الليلة.