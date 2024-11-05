اعتقال رجل في ميشيجان للتهديد بشن هجوم حال فوز ترامب

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية باعتقال شاب (25 عاماً) في ميشيجان، صباح الثلاثاء، بزعم التهديد بارتكاب هجوم عنيف حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات.

وقال ممثلون للادعاء إن إسحاق سيسيل أرسل تهديدا إلى مركز عمليات التهديدات الوطنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في غرب فيرجينيا. وقال في الرسالة إنه سينفذ هجوماً حال فوز ترامب في الانتخابات.

وأضاف: "لدي (سلاح) آيه آي 25 مسروق وهدف أرفض تسميته حتى يمكنني الإفلات بخططي. وبدون ضحية محددة أو قدرة على اكتشاف المكان الذي أخفيه فيه السلاح، لا شيء يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي فعله حتى أكمل الهجوم".

وسيمثل سيسيل للمرة الأولى أمام المحكمة الفيدرالي بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي في الولايات المتحدة).