نقيب الأطباء عن قانون المسئولية الطبية: ندافع عن الطبيب والمهنة لتحقيق العدالة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الأطباء وضمان محاكمة منصفة في حالات الأخطاء الطبية، مشددًا على أنها تهدف إلى حماية الطبيب والمريض على حد سواء.

وتحدث عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل قانون المسئولية الطبية، قائلا إن النقابة ستظل حريصة على ضمان تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة.

وأوضح أن القانون الجديد ينص على أن العقوبات تكون غرامات في حالة الأخطاء غير الجسيمة، في حين أن الخطأ الجسيم قد يؤدي إلى التحقيق مع الطبيب وقد تصل الغرامة إلى مليوني جنيه، مع إمكانية فرض الحبس في الحالات التي يتعمد فيها الطبيب إلحاق الأذى بالمريض.

ويذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية، لمناقشة آخر مستجدات اللجنة العليا في مجال المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وفي إطار تفعيل القانون وتطوير آليات العمل.