بنك ناصر: 180 ألف جنيه قيمة قرض كشك تشغيل الشباب بالمحافظات

وقع بنك ناصر الاجتماعي، وإحدى شركات الاتصالات، اليوم، بروتوكول تعاون لإقامة أكشاك لتشغيل الشباب في 150 قرية ونجعًا بمختلف محافظات مصر.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك شريف فاروق، إن قيمة قرض إقامة الكشك تقدر بـ180 ألف جنيه، ويوفر فرصة عمل لفرد أو اثنين في الكشك الواحد بواقع 300 شاب، مشيرًا إلى أن قيمة الفائدة لم تحدد بعد.

وأضاف فاروق، لـ"الشروق"، أن الأكشاك تقدم الخدمات الخاصة بشركة الاتصالات بالإضافة إلى الخدمات البريدية والتأمينية الخاصة بوزارة التضامن، في إطار اتجاه الحكومة لرقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.