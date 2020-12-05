ستيرلينج يدخل تاريخ البريميرليج من بوابة «ركلات الجزاء»

دخل رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة ركلات الجزاء.

ستيرلينج تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 25 من مباراة فريقه أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة 11 من البريميرليج، سجلها كيفين دي بروين بنجاح.

بهذه الركلة، أصبح رحيم أكثر لاعب تحصل على ركلات ترجيح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 20 ركلة، حسبما أشار موقع «OPTA» للأرقام وللإحصائيات.

رحيم أيضا هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي برصيد 38 هدفًا خلال 68 مباراة شارك فيها مع مانشستر سيتي.

الأرقام القياسية لم تكن من نصيب رحيم فقط، بل أخذ كيفين دي بروين نصيبًا منها بعد صناعته لهدف رحيم الأول، حيث عزز رقمه كأكثر لاعب يصنع أهدافًا في المسابقة منذ بداية الموسم الماضي بواقع 26 تمريرة حاسمة، بفارق 11 تمريرة عن أندري روبرتسون صاحب المركز الثاني.