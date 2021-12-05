سقوط عنصر إجرامي بحوزته سلاحا ناريا وأقراص مخدرة بالجيزة

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة القبض على عنصر إجرامي بحوزته سلاحا ناريا، وأقراص مخدرة بقصد الاتجار بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزةبقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث، اتجار (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) في الأقراص المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، 400 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وأمر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.