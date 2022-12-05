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كأس العالم.. رئيس السنغال: لم نستحق الهزيمة ضد إنجلترا

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 2:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 2:35 ص

علق ماكي سال رئيس السنغال، على الهزيمة أمام إنجلترا، في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره السنغالي (3-0)، اليوم الأحد على استاد البيت، في إطار دور الـ16 من المونديال.

قال ماكي سال في تصريحاته عقب اللقاء:"لاعبي السنغال لم يستحقوا الهزيمة اليوم، لكن منتخب إنجلترا منافس من العيار الثقيل".

تابع:"لقد لعبتم من دون ساديو وكوياني وغاي".

أضاف:"أنتم مع 16 منتخبا الأفضل في العالم، وحظ سعيد في قادم المنافسات لمنتخبنا الوطني".

وستلعب إنجلترا في ربع النهائي يوم السبت المقبل، أمام المنتخب الفرنسي، الذي تغلب اليوم على نظيره البولندي 3-1.


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