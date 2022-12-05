 كأس العالم.. بيريسيتش يعادل سوكر وينفرد برقم مميز مع كرواتيا - بوابة الشروق
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كأس العالم.. بيريسيتش يعادل سوكر وينفرد برقم مميز مع كرواتيا

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:17 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 9:17 م

حقق إيفان بيريسيتش الجناح المخضرم لمنتخب كرواتيا انجازاً فريداً بعد أن ساهم في تأهل منتخب بلاده لربع نهائي كأس العالم 2022 .

وسجل بيريسيتش لاعب توتنهام هوتسبير هدف التعادل لمنتخب بلاده، ليقوده للأشواط الإضافية وركلات الجزاء الترجيحية التي كانت في صالح منتخب كرواتيا. وبحسب شبكة " أوبتا " العالمية للإحصائيات فقد أصبح إيفان بيريسيتش هداف كرواتيا في كأس العالم بستة أهداف ليتساوى مع دافور سوكر .

وسجل إيفان بيريسيتش عدد من الأهداف في نهائيات كأس العالم وبطولات أوروبا مجتمعة أكثر من أي لاعب آخر في كرواتيا 10 اهداف .

وينتظر منتخب كرواتيا الفائز من لقاء منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية الذي سيلعب بعد قليل ضمن منافسات دور ال16 لكأس العالم .


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