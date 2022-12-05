كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية بوتيرة معتدلة اليوم الاثنين مقارنة مع الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تدرس فيه البلاد إمكانية رفع قيود استخدام الكمامات داخل الأماكن المغلقة.

وسجلت كوريا الجنوبية 23 ألفا و160 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 80 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 27 مليونا و331 آلاف و250 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 40 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و769 حالة ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتراجع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 458 حالة، منخفضا عن 460 حالة في اليوم السابق.