لجنة الحج: تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية لا يمكن تسجيلها على بوابة العمرة

أكد هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن قانون بوابة العمرة المصرية ينظم جميع العلاقات التي تخص العمرة والخدمات المرافقة ليها، وقانون بوابة العمرة أقر أن شركات السياحة المصرية فقط هي المنوطة بتنظيم رحلات العمرة إلى السعودية.

وأضاف هشام أمين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تأشيرة الزيارة الشخصية للسعودية لا يمكن تسجيلها على بوابة العمرة المصرية بحسب القانون، لافتا إلى بداية ظهور سماسرة لبيع تأشيرة الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية.

وأوضح، أنه لن يتم اعتماد تأشيرة الزيارة الشخصية من دون الكود التعريفي على بوابة العمرة المصرية والتسجيل على بوابة العمرة يتضمن تأمين محل إقامة، متابعا: "من يقدم محل سكنه وتذكرة الطيران سيمنح الكود التعريفي من بوابة العمرة حتى لو من خلال تأشيرة الزيارة الشخصية".