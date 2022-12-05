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أكد مايا يوشيدا، مدافع منتخب اليابان، أن فريقه قام بكل شيء من أجل تحقيق الفوز أمام كرواتيا، مشيرا إلى أنه فخورا بما قدموه في هذه النسخة من المونديال.

وقال مايا يوشيدا في تصريحات بعد المباراة: «لعبنا مباراة جيدة أمام فريق قوي، ومنحنا كل شيء خلال البطولة وحققنا نتائج جيدة لكن في النهاية ودعناها في دور الـ 16».

وأضاف: «لقد عدنا أمام إسبانيا وألمانيا وهذا ما يجعلني فخورا بهذا الفريق وبزملائي، أود شكر كل الجماهير في المدرجات وأمام الشاشات».

وأكمل مدافع اليابان: «الأمر صعب ولكني فخور حقا بما حققناه. لقد استمتعت بهذه البطولة».

وكان منتخب كرواتيا قد حقق الفوز أمام اليابان بركلات الترجيح وتأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم.