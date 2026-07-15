 تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الأخير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الأخير

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 6:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 6:43 ص

أعلنت الصين أن اقتصادها نما بنسبة 3ر4% خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متباطئا من معدل نمو بلغ 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.


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