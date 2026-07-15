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أعلنت الصين أن اقتصادها نما بنسبة 3ر4% خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متباطئا من معدل نمو بلغ 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.