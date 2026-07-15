الصحة العالمية: 80% من إصابات الإيبولا الجديدة في الكونغو مجهولة المصدر

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 80% من الإصابات الجديدة بفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تنجم عن سلاسل انتقال مجهولة، في مؤشر على أن تفشي المرض ينتشر بوتيرة أسرع من قدرة السلطات الصحية على تتبعه، رغم توسيع جهود الاستجابة.

وتكافح الكونغو منذ مايو الماضي تفشيا لسلالة نادرة من فيروس إيبولا، لا يتوفر لها حتى الآن علاج أو لقاح معتمد. ويقول المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا هو أسرع تفش للإيبولا في القارة.

وقال تشيكوي إيهيكويزو، عقب عودته من مدينة بونيا في مقاطعة إيتوري، إحدى أكثر المناطق تضررا: "لعل أكثر ما يثير القلق هو أن العديد من الوفيات المُبلغ عنها حديثا هي لأشخاص توفوا داخل مجتمعاتهم دون أن يصلوا إلى أي مرفق صحي أو يتلقوا الرعاية". وأضاف: "وحتى اليوم، فإن 80% من الإصابات الجديدة تقع خارج قوائم المخالطين لدينا، ما يعني أنها تأتي من سلاسل انتقال مجهولة".

وتؤدي وفاة المصابين خارج المنظومة الصحية إلى تعذر عزلهم أو علاجهم أو تتبع مخالطيهم بسرعة، مما يزيد من خطر انتقال العدوى إلى مزيد من الأشخاص.

وأكد إيهيكويزو أن تفشي المرض "لا يزال يتجاوز جهود الاستجابة المبذولة لاحتوائه".

وقالت السلطات الكونغولية إنه حتى يوم الاثنين، أُصيب ما لا يقل عن 1926 شخصا، توفي منهم 702، في ثلاث مقاطعات بالكونغو بسبب فيروس "بونديبوجيو" النادر المسبب للإيبولا. كما تم تأكيد تسجيل إصابات في أوغندا المجاورة.