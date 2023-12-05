الكدواني وياسر جلال وصلاح عبدالله يقدمون واجب العزاء في وفاة والد ريهام عبد الغفور

انطلق عزاء الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، مساء اليوم، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعدما رحل عن عالمنا مساء أمس أول الأحد، إثر حادث سير.

وحرص الفنان ياسر جلال على حضور عزاء الفنان الراحل اشرف عبدالغفور ومواساة ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، كما حضر الفنان ماجد الكدواني وأسرته العزاء، وحضر الفنان فاروق فلوكس، والفنان صلاح عبدالله، الذي حرص على مواساتها.

وحرص الفنان كريم عبدالعزيز على تقديم العزاء للفنانة ريهام عبدالغفور في وفاة والدها، ثم صعد خلفه محمد هنيدي ليواسي صديقته ريهام، التي بكت للحظات ثم تماسكت من أجل استكمال تلقي العزاء، ومن بعدهما وصل الفنان تامر حسني وإسلام جمال ليقدما واجب العزاء.

وحضرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم العزاء للفنانة ريهام عبدالغفور، في وفاة والدها.

كما حرص عدد كبير من الفنانين على حضور العزاء ومواساة الفنانة ريهام عبدالغفور، كان في مقدمتهم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا، وإيمان العاصي، وألفت عمر، وحمزة العيلي، ونسرين أمين، وأحمد رزق وبوسي شلبي، وبوسي زوجة الراحل نور الشريف وابنتها مي، ونجل الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ويوسف الشريف، ودنيا عبدالعزيز وزوجها، وحنان مطاوع، وأحمد عزمي وآخرين.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، أمس، عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، ليستقر جثمانه بمثواه الأخير في مقابر أسرته.

وكان رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بعد نقله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث، وكانت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.