قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن «السكر سلعة استراتيجية لأنه متاح على البطاقة التموينية»، مشيرًا إلى أن «مجلس الوزراء يمتلك صلاحية فرض تسعيرة جبرية على سلعة معينة لفترة محددة ولأسباب مبررة، طبقًا للقانون».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCم مصر»، مساء الثلاثاء، أن التسعير الجبري لسلعة السكر سيزيد من الأزمة ولن يعالجها، منوهًا أن تطبيقه سيؤدي إلى اختفاء السكر تمامًا.

ولفت إلى أن الدولة طرحت كميات كبيرة من السكر في المنافذ التابعة لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية منذ شهر ونصف، مضيفًا: «المواطن كان مطمئنًا ويشتري كيسًا أو اثنين على حسب احتياجه، لكن مع اندلاع الأزمة لاحظنا التهافت بصورة أكبر على الشراء».



وتوقع انتهاء أزمة السكر في غضون أسبوع كحد أقصى، موضحًا أن «الدولة بدأت ضخ كميات من السكر أمس، وتم إدخال كل الشركات التي تعمل في تعبئة السلع الغذائية والتي تملك فاتورة إلكترونية، ضمن المنظومة».

ونوه أن «الجانب الآخر من المشكلة مرتبط باستغلال ضعاف النفوس للظروف الراهنة»، مستشهدًا بإلقاء الرقابة الإدارية القبض على مجموعة تخزن كميات كبيرة من السكر، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.