وافق مجلس بلدية مدينة دبلن في أيرلندا، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على اقتراح حول رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية تضامنا مع سكان قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "إيرش إندبندنت" الأيرلندية، وافق المجلس على اقتراح رفع العلم الفلسطيني الذي تم طرحه مطلع نوفمبر الماضي.

وذكر عضو في مجلس مدينة دبلن أنه سيتم رفع العلم الفلسطيني في مبنى البلدية لمدة 7 أيام تضامنا مع سكان غزة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

والشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام" في واحد من أقوى الانتقادات الموجهة لتل أبيب من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال فارادكار للصحفيين، خلال زيارة لكوريا الجنوبية حينها: "ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام.. ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل الحرية والأمن في المستقبل".