جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نشر قوات وتنفيذ عمليات بحث على الحدود مع الأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات وتنفيذ عمليات بحث على الحدود مع الأردن جنوب البحر الميت، بسبب نشاط مشبوه.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إن «العديد من القوات تجري عمليات بحث وحصار في المنطقة، بحثًا عن المشتبه بهم».

وأعلنت عمان، الأربعاء، أنها تسلمت جثماني أردنيين تسللا عبر الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة في أكتوبر، وأطلقا النار على جنود إسرائيليين، فأصابا 3 منهم قبل أن يقتلهما جيش الاحتلال.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة: «بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين (اللنبي) وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة».

وفي 18 أكتوبر 2024، نفذ الشابان عامر قواس وحسام أبو غزالة عملية إطلاق نار على الحدود الأردنية جنوب البحر الميت، استهدفا خلالها دورية للجيش الإسرائيلي.

ووفقًا للتقارير، تمكن الشابان من إصابة جنديين إسرائيليين قبل أن يُعلَن عن مقتلهما بالرصاص.

وأشار مقربون من الشاب حسام أبو غزالة إلى أن المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد أهالي غزة دفعت به إلى التخطيط للهجوم على الجنود الإسرائيليين، بالتعاون مع رفيقه عامر قواس.